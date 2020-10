Inter, oggi i nuovi tamponi: ottimismo per Bastoni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Inter al derby Inizia a crescere l’ansia dalle parti di Appiano Gentile in vista del derby contro il Milan di sabato. Giornata importante in casa Inter dove tutto il gruppo si sottoporrà nuovamente a tampone, a partire dai Nazionali ormai rientrati quasi tutti. “Ieri mattina si sono presentati alla Pinetina Pinamonti e Brozovic: tampone per entrambi e oggi, con esito negativo, potranno allenarsi. Hakimi, invece, è rientrato a Milano solo in serata, quindi è probabile che, come il resto dei nazionali, potrà aggregarsi al gruppo soltanto venerdì”. fonte foto www.Inter.it“Non essendo emerse altre positività, ci sono buone possibilità che Conte non perda altri pezzi. Anzi, come già emerso, ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Prosegue la marcia di avvicinamento dell’al derby Inizia a crescere l’ansia dalle parti di Appiano Gentile in vista del derby contro il Milan di sabato. Giornata importante in casadove tutto il gruppo si sottoporrà nuovamente a tampone, a partire dai Nazionali ormai rientrati quasi tutti. “Ieri mattina si sono presentati alla Pinetina Pinamonti e Brozovic: tampone per entrambi e, con esito negativo, potranno allenarsi. Hakimi, invece, è rientrato a Milano solo in serata, quindi è probabile che, come il resto dei nazionali, potrà aggregarsi al gruppo soltanto venerdì”. fonte foto www..it“Non essendo emerse altre positività, ci sono buone possibilità che Conte non perda altri pezzi. Anzi, come già emerso, ...

