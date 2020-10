Gratta e Vinci, la più pazzesca delle vittorie: ecco chi si porta a casa una fortuna, da lacrime (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una bella storia, un lieto fine, una piccola favola il cui protagonista assoluto è un Gratta e Vinci. Già, quei grattini con cui cerchiamo la fortuna, con cui viviamo un sogno di ricchezza destinato ad esaurirsi in pochi secondi. Salvo rarissime eccezioni. E qui si sta parlando proprio di una di queste. Una vicenda doppiamente eccezionale, che arriva da Brest, Francia: a vincere, infatti, è un gruppo di quattro mendicanti. Stavano chiedendo l'elemosina e un passante ha dato ai quattro un Gratta e Vinci da un euro. Dunque la Grattata e la clamorosa vittoria, in grado di cambiare la loro umile e disperata vita: 50mila euro. I quattro hanno fatto sapere che ancora non hanno deciso cosa faranno coi soldi, che divideranno. Hanno però aggiunto di voler cambiare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una bella storia, un lieto fine, una piccola favola il cui protagonista assoluto è un. Già, quei grattini con cui cerchiamo la, con cui viviamo un sogno di ricchezza destinato ad esaurirsi in pochi secondi. Salvo rarissime eccezioni. E qui si sta parlando proprio di una di queste. Una vicenda doppiamente eccezionale, che arriva da Brest, Francia: a vincere, infatti, è un gruppo di quattro mendicanti. Stavano chiedendo l'elemosina e un passante ha dato ai quattro unda un euro. Dunque lata e la clamorosa vittoria, in grado di cambiare la loro umile e disperata vita: 50mila euro. I quattro hanno fatto sapere che ancora non hanno deciso cosa faranno coi soldi, che divideranno. Hanno però aggiunto di voler cambiare ...

dipego : Se fosse un'indagine sui giocatori di gratta e vinci, già farebbe ridere Poi si lamentano della crisi dell'informa… - atimo13 : @BottaMktg @stilgar_it Non male come gratta (il naso) e vinci...?? - LaSari81 : @__EthelByrond__ Ma pure per 100€ al gratta e vinci probabilmente ???????? - AlGrattino : Gratta e Vinci 15-10-2020 M'ama non M'ama # 28-037 (vincita? ) LEGGI SOT... - TrevisoVerdi : RT @oggitreviso: Sfonda il vetro dell'auto e ruba un pacchetto di 'gratta e vinci' -