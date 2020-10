GF Vip 5 | Guenda passa all’attacco | “Questo è un branco”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Domani su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella casa, dopo il primo mese, sembra evidente la formazione di due distinte fazioni. Da una parte, c’è il gruppo composto da Andrea Zelletta, Enock Barwuah, Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello, Adua Del Vesco e Matilde Brandi, attorno al quale ruotano anche Pierpaolo Pretelli e Francesco Oppini. Poi ci sono gli altri concorrenti, nominati a ogni puntata in maniera sistematica dal gruppo numericamente più forte del GF. E tra quest’ultimi c’è chi, come, inizia a parlare di branco. Dopo la nominationè una furia Fino alla nomination ricevuta nell’ultima puntata,non aveva mai preso una posizione decisa sulle dinamiche all’interno ...