Genoa | Zajc negativo al Coronavirus | il comunicato del club

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Mihaè tornatoal: il centrocampista delsi è negativizzato. IlOttime notizie in casa. Come riporta ilufficiale delligure, Mihaè risultatoale già oggi ha sostenuto le visite di idoneità. Una notizia che non può che far felice Maran e tutta la squadra. «IlCfc comunica che Mihaè risultatoal Covid-19. Il calciatore ha sostenuto oggi le visite di idoneità». Leggi su Calcionews24.com

