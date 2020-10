F1 Esports, vittoria Ferrari in Vietnam dopo l'incubo in Bahrain (Di giovedì 15 ottobre 2020) Uno 'zero' in classifica in Bahrain, una vittoria da campione vero nel secondo GP, quello del Vietnam. Per chi avesse dubbi su di lui, David Tonizza ha dimostrato ancora a tutti perché ha vinto il ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Uno 'zero' in classifica in, unada campione vero nel secondo GP, quello del. Per chi avesse dubbi su di lui, David Tonizza ha dimostrato ancora a tutti perché ha vinto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Esports vittoria F1 Esports, vittoria Ferrari in Vietnam dopo l’incubo in Bahrain La Gazzetta dello Sport Dal virtuale al reale, un giorno da piloti Lamborghini

Avevamo corso nel primo appuntamento esports con la Casa di Sant'Agata. Stavolta siamo scesi in pista ad Imola...realmente!

