Elisabetta Gregoraci, parla l'ex manager: "Rapporti intimi quando era fidanzata con Briatore" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nuove dichiarazioni rischiano di rendere la vita ancora più difficile a Elisabetta Gregoraci, che oltre a dover superare prove e ostacoli nella Casa del Grande Fratello deve fare i conti con chi, fuori dal reality, sembra aver voglia di parlare di lei. Questa volta, dopo l'ex Francesco Bettuzzi che ha parlato della loro relazione e l'ex marito Flavio Briatore che le ha scritto una lettera, è il turno dell'ex manager della conduttrice, pronto a raccontare una parte del suo passato con la Gregoraci. Le confidenze dell'ex manager Sappiamo che l'ex manager di Elisabetta Gregoraci, Francesco Chiesa Soprani, ha deciso di parlare con il settimanale Nuovo e ...

