Donna incinta col Covid trasferita dal Ruggi a Potenza, Polichetti: 'Seguito il protocollo' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Positiva al Covid-19: trasferita a Potenza per partorire, lo sfogo del neo-papà contro il reparto di Ginecologia al Ruggi 14 ottobre 2020 'E' stato fatto tutto secondo protocollo e sono state ... Leggi su salernotoday (Di giovedì 15 ottobre 2020) Positiva al-19:per partorire, lo sfogo del neo-papà contro il reparto di Ginecologia al14 ottobre 2020 'E' stato fatto tutto secondoe sono state ...

