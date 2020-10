Covid-19, l’OMS: “Vaccino? I giovani dovranno aspettare fino al 2022” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vaccino per il Covid sì, ma i giovani dovranno aspettare. È quanto dichiarato dalla ricercatrice capo dell’Oms, Soumya Swaminathan, che ha spiegato che non sarà possibile una vaccinazione di massa rapida e che una persona giovane e in salute potrebbe dover aspettare fino al 2022. “La priorità l’avranno gli operatori sanitari e quelli in prima linea, su questo siamo tutti d’accordo. Ma anche in quei casi bisognerà stabilire chi corre i rischi più alti. Poi ci saranno gli anziani – ha spiegato la dottoressa – un giovane in salute potrebbe dover aspettare fino al 2022“. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vaccino per ilsì, ma i. È quanto dichiarato dalla ricercatrice capo dell’Oms, Soumya Swaminathan, che ha spiegato che non sarà possibile una vaccinazione di massa rapida e che una persona giovane e in salute potrebbe doveral 2022. “La priorità l’avranno gli operatori sanitari e quelli in prima linea, su questo siamo tutti d’accordo. Ma anche in quei casi bisognerà stabilire chi corre i rischi più alti. Poi ci saranno gli anziani – ha spiegato la dottoressa – un giovane in salute potrebbe doveral 2022“.

