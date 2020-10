Coronavirus | la Fondazione Gimbe | “Contagi in crescita esponenziale | subito lockdown mirati”

Leggi su dire

(Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 7-13 ottobre, rispetto alla precedente, un incremento esponenziale nel trend dei nuovi casi (35.204 vs 17.252) a fronte di un moderato aumento dei casi testati (505.940 vs 429.984) e di un netto incremento del rapporto positivi/casi testati (7% vs 4%).