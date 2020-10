Agnelli: “Ipotizzare oggi di recuperare una gara: non è possibile” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Agnelli sottolinea che ipotizzare oggi di riuscire a recuperare una gara non è possibile per come è congestionato il calendario L'articolo Agnelli: “Ipotizzare oggi di recuperare una gara: non è possibile” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 15 ottobre 2020)sottolinea che ipotizzaredi riuscire aunanon è possibile per come è congestionato il calendario L'articolo: “Ipotizzarediuna: non è possibile” proviene da ForzAzzurri.net.

juventusfc : Andrea Agnelli: «E' evidente che dopo 20 anni di crescita di sistema, per la prima volta il fatturato del calcio eu… - RamonVieira91 : RT @juventusfc: Andrea Agnelli: «E' evidente che dopo 20 anni di crescita di sistema, per la prima volta il fatturato del calcio europeo è… - JuveReTweet : RT @juventusfc: Andrea Agnelli: «E' evidente che dopo 20 anni di crescita di sistema, per la prima volta il fatturato del calcio europeo è… - emamarro : RT @juventusfc: Andrea Agnelli: «E' evidente che dopo 20 anni di crescita di sistema, per la prima volta il fatturato del calcio europeo è… - stelle_tre : RT @juventusfc: Andrea Agnelli: «E' evidente che dopo 20 anni di crescita di sistema, per la prima volta il fatturato del calcio europeo è… -