Tommaso Zorzi smaschera Matilde Brandi, poi sbotta: "Per me sei falsa e mi stai sul ca**o…" (VIDEO) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Matilde Brandi e Tommaso Zorzi non si sopportano al GF Vip 5 E' palese che tra Matilde Brandi e Tommaso Zorzi non c'è nessun feeling. Infatti, i due inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 più volte hanno avuto degli scontri, anche durante la diretta su Canale 5. Dopo il rimprovero che la ballerina gli ha fatto un paio di settimane fa, sembra che tra i due la situazione si fosse normalizzata, ma a quanto pare il pubblico si era solo illuso. Nella giornata di martedì l'ex di Iconize e l'ex protagonista del Bagaglino hanno avuto un nuovo confronto e lui senza giri di parole le ha detto che gli sta sul cavolo e la reputa una donna falsa. Ma andiamo con ordine. Confronto tra ...

