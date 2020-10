The Boys 3: Eric Kripke svela il titolo della première e quando inizieranno le riprese (Di giovedì 15 ottobre 2020) I fan stanno attendendo con impazienza The Boys 3 e lo showrunner Eric Kripke ha svelato il titolo del primo episodio inedito e quando prenderanno il via le riprese. Lo showrunner di The Boys, Erick Kripke, hs annunciato quando i fan potranno vivere nuove avventure che verrannp raccontate nello show prodotto per Amazon Prime Video, anticipando che la prossima serie prenderà il via con la puntata intitolata Payback. Le riprese degli episodi inediti, inoltre, inizieranno nei primi mesi del 2021, come confermato dal tweet pubblicato online. La sceneggiatura del primo episodio inedito della serie sarà scritto da Craig Rosenberg. Parlando ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020) I fan stanno attendendo con impazienza The3 e lo showrunnerhato ildel primo episodio inedito eprenderanno il via le. Lo showrunner di The, hs annunciatoi fan potranno vivere nuove avventure che verrannp raccontate nello show prodotto per Amazon Prime Video, anticipando che la prossima serie prenderà il via con la puntata intitolata Payback. Ledegli episodi inediti, inoltre,nei primi mesi del 2021, come confermato dal tweet pubblicato online. La sceneggiatura del primo episodio ineditoserie sarà scritto da Craig Rosenberg. Parlando ...

hey_mika : SPOILER - THE BOYS Essa cena >>>>> cena '''girl power''' de Ultimato - yasminnea : triste que terminei de ver the boys - br1olo : Ok bene ho finito The Boys ora ho bisogno di una nuova serie da iniziare per distrarmi perché ora come ora non sono… - Giolla_Giolla : A metà tra volere iniziare the boys e haunting of bly manor e il non avere manco tempo per vivere - infoitcultura : The Boys 2: Stormfront è davvero morta? Parla Eric Kripke -