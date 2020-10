Non si rassegna alla fine della storia con la ex: arrestato 32enne (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontoro (Av) – “Violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, incursione in casa, maltrattamenti e sequestro di persona“: è la triste sequela di azioni messe in atto da un uomo nei confronti della sua ex moglie. Nonostante sottoposto alla misura coercitiva del divieto di avvicinamento, l’uomo persisteva nella sua condotta persecutoria nei confronti della donna, violando le prescrizioni impostegli. Questa mattina, riuscito ad entrare con un pretesto nell’abitazione della sua ex, l’aggrediva e la rinchiudeva nella camera da letto, privandola del suo telefono cellulare. Qualche ora più tardi, dopo averle intimato di non parlare con nessuno, le consentiva di andare a prendere i bambini a scuola. In preda al panico, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontoro (Av) – “Violazione del divieto di avvicinamentopersona offesa, incursione in casa, maltrattamenti e sequestro di persona“: è la triste sequela di azioni messe in atto da un uomo nei confrontisua ex moglie. Nonostante sottopostomisura coercitiva del divieto di avvicinamento, l’uomo persisteva nella sua condotta persecutoria nei confrontidonna, violando le prescrizioni impostegli. Questa mattina, riuscito ad entrare con un pretesto nell’abitazionesua ex, l’aggrediva e la rinchiudeva nella camera da letto, privandola del suo telefono cellulare. Qualche ora più tardi, dopo averle intimato di non parlare con nessuno, le consentiva di andare a prendere i bambini a scuola. In preda al panico, ...

