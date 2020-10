MotoGP, Rossi: 'Aragon mai facile per me. La sfida è più gustosa' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Due gare di fila ad Aragon per provare a rilanciarsi. Valentino Rossi è reduce da tre ritiri consecutivi: fra Misano, Barcellona e Le Mans il Dottore ha raccolto zero punti e il primo dei due ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Due gare di fila adper provare a rilanciarsi. Valentino; reduce da tre ritiri consecutivi: fra Misano, Barcellona e Le Mans il Dottore ha raccolto zero punti e il primo dei due ...

Il Dottore vuole assolutamente riscattarsi sulla pista iberica dopo le difficoltà delle ultime uscite. Maverick Viñales intenzionato a vincere per la prima volta sul circuito casalingo ...

Rossi "Aragon pista difficile per me ma ho buone sensazioni"

Valentino Rossi è reduce da tre ritiri consecutivi ... ancora a caccia del suo primo podio in MotoGp sulla pista spagnola. "Ma è un circuito che amo, uno dei miei preferiti - assicura ...

Il Dottore vuole assolutamente riscattarsi sulla pista iberica dopo le difficoltà delle ultime uscite. Maverick Viñales intenzionato a vincere per la prima volta sul circuito casalingo ...