L’Italia si prepara alla corsa alla Luna

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il recente accordo tra l’Italia e gli Stati Uniti per la partecipazione di Roma al programma Artemis si è preannunciato fin da subito come in grado di generare dividendi notevoli per il mondo scientifico e l’industria strategica italiana. L’Italia, che vanta aziende di assoluto valore nel comparto aerospaziale e, assieme a big come Leonardo e Avio, può vantare … L’Italia siInsideOver.