Le nuove restrizioni affossano bar e ristoranti: incassi giù del 20% (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Bar, pub, ristoranti, pizzerie. L’intero mondo della ristorazione italiana si trova a fare i conti con le nuove restrizioni imposte dal Dpcm varato dal governo per contrastare il coronavirus. Attività che si trovano già a navigare in pessime acque al causa del lungo periodo di lockdown alle spalle e che, dopo aver cercato un po’ di respiro in estate, ora rischiano di vedere improvvisamente crollare i propri introiti, vitali come non mai in questo momento così delicato. Tutta la filiera legata ai pubblici esercenti ha così deciso di alzare la voce, per lamentare i pericoli che migliaia di imprenditori affronteranno nei prossimi mesi. “Tra bar e ristoranti ci sono 50 mila attività con 350 mila addetti a rischio chiusura entro la fine dell’anno. Senza contare le ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Bar, pub,, pizzerie. L’intero mondo della ristorazione italiana si trova a fare i conti con leimposte dal Dpcm varato dal governo per contrastare il coronavirus. Attività che si trovano già a navigare in pessime acque al causa del lungo periodo di lockdown alle spalle e che, dopo aver cercato un po’ di respiro in estate, ora rischiano di vedere improvvisamente crollare i propri introiti, vitali come non mai in questo momento così delicato. Tutta la filiera legata ai pubblici esercenti ha così deciso di alzare la voce, per lamentare i pericoli che migliaia di imprenditori affronteranno nei prossimi mesi. “Tra bar eci sono 50 mila attività con 350 mila addetti a rischio chiusura entro la fine dell’anno. Senza contare le ...

fattoquotidiano : Covid, record di casi in Olanda: quasi 7.400. A Londra “pronte nuove restrizioni”. Parigi, “intensive piene all’80%… - petergomezblog : Covid, record di casi in #Olanda: quasi 7.400. A #Londra “pronte nuove restrizioni”. #Parigi, “intensive piene all’… - Agenzia_Dire : #COVID19, la Fondazione @GIMBE: 'Aumento casi dovuto a insufficiente tracciamento, e intanto Governo e Regioni scar… - Chiara01120908 : RT @azael: #Dpcm, nuove restrizioni in arrivo: sarà al massimo due volte Natale e festa tutto il giorno fino alle 22, un solo Cristo per ci… - ilcontemax7 : RT @SkyTG24: La polizia è intervenuta a #Liverpool dove, nonostante le nuove restrizioni, in centinaia si sono radunati senza indossare la… -

Ultime Notizie dalla rete : nuove restrizioni Le nuove restrizioni per il coronavirus in Europa Il Post Siracusa. Covid-19 e restrizioni : “Puntare sull’autoregolamentazione delle categorie produttive”

Il parlamentare regionale di Italia Viva ritiene che il nuovo Dpcm contenga delle incongruenze, “legate soprattutto alle limitazioni per le cerimonie – continua ancora Cafeo – perché se da un lato si ...

Coronavirus, l'Irlanda del Nord chiude le scuole per due settimane

Nell'ambito di un pacchetto di nuove misure restrittive per contenere l'epidemia di coronavirus, l'Irlanda del Nord estenderà a due settimane la pausa di metà semestre delle scuole. Le restrizioni, ...

Il parlamentare regionale di Italia Viva ritiene che il nuovo Dpcm contenga delle incongruenze, “legate soprattutto alle limitazioni per le cerimonie – continua ancora Cafeo – perché se da un lato si ...Nell'ambito di un pacchetto di nuove misure restrittive per contenere l'epidemia di coronavirus, l'Irlanda del Nord estenderà a due settimane la pausa di metà semestre delle scuole. Le restrizioni, ...