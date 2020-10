Lady Vaticano | chi è Cecilia Marogna | la dama del cardinale Becciu?

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La vicenda è complessa come solo quelle in cui compaiono le spie riescono a essere. Non siamo però ai livelli di 007 e i personaggi che compaiono nell’affaire Becciu hanno tratti non sempre indimenticabili. Prima fra tutte Cecilia Marogna, già definita Lady Vaticano o la dama del cardinale, rapante collaboratrice fra le stanze del Vaticano, non le stanze della preghiera, quelle in cui sembrano girare i soldi.