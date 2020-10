La vita fuori controllo di una giovane figlia: le botte ai genitori, la droga, le rapine, l’alcol e gli psicofarmaci (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella giornata di mercoledì 7 ottobre, al termine di articolate indagini, gli agenti del settore Anticrimine del Commissariato di Tivoli, diretto da Paola Di Corpo, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di S. D. 24enne di Tivoli. Questo, alla luce dei gravissimi maltrattamenti che la giovane donna riservava da anni ai propri familiari. Per otto anni S.D. ha tenuto una condotta tale da terrorizzare la sua famiglia. Violenze, minacce e aggressioni pur di ottenere i soldi utilizzati per comprare alcol, droga e psicofarmaci da cui è dipendente. Il G.I.P. del Tribunale di Tivoli , Dr.ssa Sabina Lencioni, a seguito di ulteriori gravi episodi, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della ragazza con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella giornata di mercoledì 7 ottobre, al termine di articolate indagini, gli agenti del settore Anticrimine del Commissariato di Tivoli, diretto da Paola Di Corpo, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di S. D. 24enne di Tivoli. Questo, alla luce dei gravissimi maltrattamenti che ladonna riservava da anni ai propri familiari. Per otto anni S.D. ha tenuto una condotta tale da terrorizzare la sua famiglia. Violenze, minacce e aggressioni pur di ottenere i soldi utilizzati per comprare alcol,da cui è dipendente. Il G.I.P. del Tribunale di Tivoli , Dr.ssa Sabina Lencioni, a seguito di ulteriori gravi episodi, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della ragazza con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, ...

Ci sono diversi modi di affrontare la vita. Il protagonista di questa storia era uno che sfidava il mondo con la testa sempre alta, il busto eretto, il petto in fuori. Come se nulla gli facesse paura.

E' un'iniziativa volta a porre a più vicino contatto il comune, in tema di controversie civili, con i cittadini.

