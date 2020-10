I contagi galoppano, cosa rischiamo. Ilaria Capua non dà scampo: "Il primo inverno col virus..." (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ilaria Capua avverte Giovanni Floris e i telespettatori di DiMartedì: "Nuove fonti di contagio, è il primo inverno in occidente per il virus". La virologa, direttore dello One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, interviene da Miami sottolinea: "Non siamo a febbraio 2020, siamo a novembre. Non si parla più di lockdown totali, abbiamo imparato tante cose e gli italiani ne fanno facendo tesoro. Avanti così, sapendo che ci saranno incidenti di percorso e momenti di circolazione più vivaci, per motivi che impareremo". "Sappiamo che alcune cose sono fonti di contagio, altre lo scopriremo... questo è il primo inverno che questo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020)avverte Giovanni Floris e i telespettatori di DiMartedì: "Nuove fonti dio, è ilin occidente per il". La virologa, direttore dello One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, interviene da Miami sottolinea: "Non siamo a febbraio 2020, siamo a novembre. Non si parla più di lockdown totali, abbiamo imparato tante cose e gli italiani ne fanno facendo tesoro. Avanti così, sapendo che ci saranno incidenti di percorso e momenti di circolazione più vivaci, per motivi che impareremo". "Sappiamo che alcune cose sono fonti dio, altre lo scopriremo... questo è ilche questo ...

Una via pedonale a Londra - Ansa

