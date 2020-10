Fonseca ha deciso: sì a Sead Kolasinac! Individuata la possibile cessione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Roma di Friedkin è alla ricerca di nuovi terzini. Nel mirino dei giallorossi sarebbe finito anche Sead Kolasinac. Leggi su 90min (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Roma di Friedkin è alla ricerca di nuovi terzini. Nel mirino dei giallorossi sarebbe finito ancheKolasinac.

CarmeloMataroz1 : @Sardanapalooo Per quanto riguarda lo sponsor meglio un marchio meno prestigioso ma che paghi di più .... per il re… - kramerlengo : @VPanatta @Piero_Farenti Non ho capito, e è sicuramente colpa mia, voglio un allenatore italiano nel senso che Fons… - ReteSport : ???Fabio #PETRUZZI a #ReteSport????: 'Se la Roma ha deciso di iniziare la stagione con Fonseca e di riconfermarlo, è… - corgiallorosso : #Roma, retroscena #Florenzi: #Fonseca voleva tenerlo ma il calciatore ha deciso di andar via… - g_iallorossi : #Florenzi-#Fonseca, il retroscena: l’allenatore voleva tenerlo, il giocatore invece aveva già deciso che la sua avv… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca deciso Fonseca ha deciso: sì a Sead Kolasinac! Individuata la possibile cessione 90min Roma, la Nazionale restituisce a Fonseca il jolly Pellegrini

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Roma, Dzeko ancora a secco: Fonseca vuole i suoi gol

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...