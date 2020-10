Elisabetta Gregoraci, non è Mr Rain! Il suo cuore batte per il ‘tenorino’ de Il Volo! (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le foto a fine articolo! "Tu sei l’epicentro del mio terremoto", questa la scritta sulla scia dell’aereo che è arrivato sulla casa del Grande Fratello Vip. Un messaggio indirizzato a Elisabetta Gregoraci, già al centro della scena per il feeling con il velino Pierpaolo Petrelli e per i rapporti tesi, con tanto di lettera letta in diretta tv, con l’ex marito Flavio Briatore. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi aveva ipotizzato il nome del mittente: il rapper Mr Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, conosciuto dietro le quinte di Battiti Live. La frase in questione è contenuta in una sua canzone ma già a Pomeriggio 5 la conduttrice Barbara D’Urso si era mostrata dubbiosa: (Continua...) “Mi risulta che sia un altro cantante ad aver inviato ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le foto a fine articolo! "Tu sei l’epicentro del mio terremoto", questa la scritta sulla scia dell’aereo che è arrivato sulla casa del Grande Fratello Vip. Un messaggio indirizzato a, già al centro della scena per il feeling con il velino Pierpaolo Petrelli e per i rapporti tesi, con tanto di lettera letta in diretta tv, con l’ex marito Flavio Briatore. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi aveva ipotizzato il nome del mittente: il rapper Mr Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, conosciuto dietro le quinte di Battiti Live. La frase in questione è contenuta in una sua canzone ma già a Pomeriggio 5 la conduttrice Barbara D’Urso si era mostrata dubbiosa: (Continua...) “Mi risulta che sia un altro cantante ad aver inviato ...

trash_italiano : Gli autori del #GFVIP quando scoprono che, dopo aver speso chissà quanti soldi per il cachet, non possono più manda… - maybe_elli : Qui per ricordavi che ieri sera Elisabetta Gregoraci ha fatto gli gnocchi di patate #gfvip - nocchi_rita : RT @BITCHYFit: Aprono la tenda fra casa e cucurio, Elisabetta Gregoraci: 'Pierpaolo si mangerà la mani quando scoprirà che non mi ha visto… - piobulgaro : Elisabetta Gregoraci: svelato il suo guadagno al Grande Fratello VIP. Cifre da capogiro! LEGGI QUI ????… - Chesuccede6 : Pronto a veder varcare le nuove 3 donne new entry in casa per vedere spodestare Elisabetta Gregoraci dal ruolo di p… -