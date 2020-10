Dal 15 ottobre l’Area B di Milano tornerà a essere zona a traffico limitato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il comune di Milano ha informato che da giovedì 15 ottobre sarà ripristinata la zona a traffico limitato nell’Area B con limitazioni agli ingressi per le auto più vecchie e inquinanti. Inoltre è stata nuovamente introdotta la sosta regolamentata in Leggi su ilpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il comune diha informato che da giovedì 15sarà ripristinata lanell’Area B con limitazioni agli ingressi per le auto più vecchie e inquinanti. Inoltre è stata nuovamente introdotta la sosta regolamentata in

matteosalvinimi : Giovedì saremo davanti all'Agenzia delle Entrate, perché far partire 9 milioni di cartelle esattoriali a ottobre sa… - mariocalabresi : 'Quello che non ti dicono' ...alla fine te lo vai a cercare. Il mio nuovo libro, edito da @Librimondadori, dal 20 o… - LegaSalvini : #Salvini: 'Giovedì saremo davanti all'Agenzia delle Entrate, perché far partire 9 milioni di cartelle esattoriali a… - KattInForma : ???? Vatican News - Italiano Francesco: i Salmi sono il grido dell'uomo a Dio perché lo salvi dal male 14 ottobre 2020 - enroboh : RT @mymovies: France Odeon, il festival di cinema francese a Firenze torna dal 29 ottobre. Da quest’anno anche in streaming fino al 1° nove… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal ottobre Romarama (Roma): ecco gli appuntamenti dal 13 al 19 ottobre Teatri Online Tre anni senza Daphne. In Europa dilaga la violenza contro i giornalisti

Il 16 ottobre saranno trascorsi tre anni dal barbaro assassinio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa perché la sua attività di cronista investigativa era diventata insopportabile.

Lecce, l’ordinanza di Salvemini: vietato alcol in strada e in negozietti

Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha emesso un’ordinanza che vieta la vendita di bevande alcoliche dalle 21 alle 6 del mattino nei negozi di vicinato, medie strutture di vendita e distributori aut ...

Il 16 ottobre saranno trascorsi tre anni dal barbaro assassinio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa perché la sua attività di cronista investigativa era diventata insopportabile.Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha emesso un’ordinanza che vieta la vendita di bevande alcoliche dalle 21 alle 6 del mattino nei negozi di vicinato, medie strutture di vendita e distributori aut ...