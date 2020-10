Covid in Campania, oggi 818 contagiati e due morti: mai così tanti positivi da febbraio a oggi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non si placa l'emergenza da Coronavirus in Campania. Dopo un paio di giorni con il numero di positivi stabile intorno a quota 600, torna a salire la curva del contagio che raggiunge il... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non si placa l'emergenza da Coronavirus in. Dopo un paio di giorni con il numero distabile intorno a quota 600, torna a salire la curva del contagio che raggiunge il...

