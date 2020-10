CorSport: venerdì il Napoli potrebbe tornare in ritiro in vista dell’Atalanta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri il Napoli è uscito dalla bolla di Castel Volturno grazie alla decisione dell’Asl di Caserta. Gattuso ha mandato tutti a casa, dalle famiglie, ma potrebbe decidere per un nuovo ritiro pre-partita. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Questo non significa che la vigilia della partita con l’Atalanta, in programma sabato alle 15 al San Paolo, non sarà trascorsa in ritiro. Anzi”. Ed aggiunge: “Venerdì è assolutamente possibile che Rino possa decretare un nuovo ritiro. Dal sapore decisamente più dolce: pre partita”. Oggi intanto la squadra si sottoporrà ad altri test Covid e venerdì ne sono previsti altri, come da protocollo. L'articolo CorSport: venerdì il Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri ilè uscito dalla bolla di Castel Volturno grazie alla decisione dell’Asl di Caserta. Gattuso ha mandato tutti a casa, dalle famiglie, madecidere per un nuovopre-partita. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Questo non significa che la vigilia della partita con l’Atalanta, in programma sabato alle 15 al San Paolo, non sarà trascorsa in. Anzi”. Ed aggiunge: “Venerdì è assolutamente possibile che Rino possa decretare un nuovo. Dal sapore decisamente più dolce: pre partita”. Oggi intanto la squadra si sottoporrà ad altri test Covid e venerdì ne sono previsti altri, come da protocollo. L'articolo: venerdì il...

