Coronavirus, Italia: è record di contagi in 24 ore dall'inizio dell'epidemia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Con l'aumento dei contagi i numeri peggioreranno – e sul rischio, paventato, di una nuova chiusura – Un lockdown a Natale è nell'ordine delle cose". Queste le parole del virologo Andrea Crisanti sull'emergenza Coronavirus in Italia che con oggi ha segnato un nuovo triste record: oltre 7mila i positivi registrati in 24 ore, il dato è il più alto rilevato in Italia dall'inizio dell'epidemia. Tutti gli aggiornamenti con il bollettino del 14 ottobre. Coronavirus, è record di nuovi contagi: oltre 7mila casi Numeri in forte aumento, cresce ancora il bilancio dei morti e quello dei nuovi contagi sembra essere fuori controllo: fattori che mettono in ...

