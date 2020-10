Clizia Incorvaia a 40 anni | «Un figlio con Paolo Ciavarro»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina, si è innamorata di Paolo Ciavarro pochi mesi fa, quando, reclusa all’interno della Casa del Grande Fratello, si è imbattuta nel figlio di Eleonora Giorgi. Undici anni più grande del ragazzo, ha trasformato presto quella prima alchimia in una relazione tanto seria da lasciar presagire figli e famiglia. «Ho trovato in Paolo la mia metà perfetta. Sono felice e vorrei un figlio con lui. Ne abbiamo parlato subito, chissà», ha detto la Incorvaia, intervistata, in occasione dei suoi quarant’anni, da Chi. «Questa è l’età della consapevolezza, non sono mai stata così in equilibrio. A vent’anni avevo mille paranoie, ora sto bene», ha aggiunto la donna, che il 10 ottobre scorso è entrata negli anta.