Beatrice Lorenzin, l'ex ministra della Salute (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nata a Roma il 14 ottobre 1971, Beatrice Lorenzin è stata ministra della Salute nei Governi Letta, Renzi e Gentiloni. Beatrice Lorenzin nasce il 14 ottobre 1971 a Roma. Dopo essersi diplomata al liceo classico, si iscrive all'università a Giurisprudenza, ma non termina gli studi. Dedicatasi al giornalismo, collaborando con "Il Giornale di Ostia" ha l'occasione di conoscere da vicino l'hinterland romano. Gli inizi in politica in Forza Italia Si avvicina alla politica nel 1996, anno in cui aderisce al movimento giovanile laziale di Forza Italia, e viene eletta al Consiglio del XIII Municipio di Roma l'anno successivo, sempre nelle liste del partito di Silvio Berlusconi. Nominata coordinatrice regionale del ...

