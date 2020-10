Basket, Eurolega 2020-2021: si sblocca il Real Madrid, vittorie esterne per CSKA Mosca e Bayern Monaco (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella giornata odierna si sono disputati quattro incontri relativi alla terza giornata di Eurolega 2020-2021. Oltre alla sconfitta dell’Olimpia Milano in casa dell’Olympiacos, da registrare la prima vittoria del Real Madrid e i successi esterni di CSKA Mosca e Bayern Monaco rispettivamente contro Fenerbahce e Maccabi Tel Aviv. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vittoria di prestigio per il Bayern Monaco, che espugna Tel Aviv con il punteggio di 82-85, confermandosi una squadra davvero interessante. Dopo un primo tempo a basso punteggio, gli attacchi salgono di livello nella ripresa: i tedeschi rimangono sempre davanti nel punteggio e, nonostante il deciso riavvicinamento degli israeliani ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella giornata odierna si sono disputati quattro incontri relativi alla terza giornata di. Oltre alla sconfitta dell’Olimpia Milano in casa dell’Olympiacos, da registrare la prima vittoria dele i successi esterni dirispettivamente contro Fenerbahce e Maccabi Tel Aviv. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vittoria di prestigio per il, che espugna Tel Aviv con il punteggio di 82-85, confermandosi una squadra davvero interessante. Dopo un primo tempo a basso punteggio, gli attacchi salgono di livello nella ripresa: i tedeschi rimangono sempre davanti nel punteggio e, nonostante il deciso riavvicinamento degli israeliani ...

