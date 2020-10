"Aumento esponenziale delle terapie intensive in Lombardia. Mi tremano i polsi" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva sta aumentando in modo esponenziale e, come tutti i matematici sanno, l’esponenziale a un certo punto impazzisce”. Antonio Pesenti, direttore del Dipartimento di Rianimazione del Policlinico e coordinatore delle terapie intensive dell’Unità di crisi della Regione Lombardia per l’emergenza coronavirus, non nasconde la preoccupazione - “che è di tutti noi”, sottolinea - per i dati che la diffusione del contagio fa registrare nella regione più colpita dal virus nella prima fase dell’epidemia. E senza mezzi termini dice, se pensa a quello che potrà succedere: “Mi tremano i polsi”.Oggi sono 1.844 i nuovi positivi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva sta aumentando in modoe, come tutti i matematici sanno, l’a un certo punto impazzisce”. Antonio Pesenti, direttore del Dipartimento di Rianimazione del Policlinico e coordinatoredell’Unità di crisi della Regioneper l’emergenza coronavirus, non nasconde la preoccupazione - “che è di tutti noi”, sottolinea - per i dati che la diffusione del contagio fa registrare nella regione più colpita dal virus nella prima fase dell’epidemia. E senza mezzi termini dice, se pensa a quello che potrà succedere: “Mi”.Oggi sono 1.844 i nuovi positivi ...

