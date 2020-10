Ucraina-Spagna oggi in tv in chiaro | orario e come vederla in diretta streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il programma di, gara valevole per la quarta giornata del girone D di Nations League 2020/2021. La selezione iberica, al momento al comando del gruppo con sette punti e due lunghezze di vantaggio sulla Germania, va a caccia di un successo per consolidare il primato. L’incontro, in programma alle ore 20:45 dimartedì 13 ottobre, sarà trasmesso insu Como TV. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine.