Roma | 41enne in tram senza mascherina | interviene la Polizia

(Di martedì 13 ottobre 2020) Succede a, dove un uomo che si rifiutava di indossare lain, è stato più volte richiamato ad indossarla, tanto che il conducente ha fermato il mezzo di trasporto. Metro (Getty Images)In. Cosi inizia la folle vicenda, di un uomo, denunciato per interruzione di servizio pubblico dalle forze dell’ordine. Sul mezzo di trasporto pubblico, l’uomo, un 41 enne, è salito. Epensava di restare, nonostante le continua lamentele di qualche passeggero ed i richiami del conducente, ma l’uomo non voleva saperne, convinto della sua posizione e di avere ovviamente ragione. A questo punto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma 41enne

Viaggiava in tram, ma senza mascherina. E quando l'autista dell'Atac gli ha chiesto di indossarla, per rispetto verso gli altri passeggeri, lui si è rifiutato. Per questo ...A bordo di un tram della Capitale si e’ rifiutato di indossare la mascherina. Cosi’ il conducente e’ stato costretto a fermare la corsa del mezzo pubblico a piazza della Marina. Per questo un 41enne e ...