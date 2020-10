Recovery Fund, Conte: “Europa sia unita e determinata, no rinvii. Evitare che risorse europee per l’emergenza vadano sprecate” (Di martedì 13 ottobre 2020) “L’Europa è chiamata a rimanere unita, insieme dobbiamo essere quanto più determinati in questa fase di recrudescenza continentale del Covid 19 e di auspicato rilancio delle nostre economie”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferendo in Senato in vista del prossimo Consiglio europeo. “Da parte europea dobbiamo continuare a lavorare speditamente sul piano dell’attuazione normativa del programma Next Generation EU – e spiega – tutti gli Stati membri devono agire con coerenza, lealtà nel rispetto dell’impegno politico assunto con la decisione del Consiglio europeo dello scorso 21 luglio. È obbligo innanzitutto morale, per non dimenticare le migliaia di vittime della pandemia e per offrire una prospettiva migliore alle nuove generazioni di europei. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “L’Europa è chiamata a rimanere, insieme dobbiamo essere quanto più determinati in questa fase di recrudescenza continentale del Covid 19 e di auspicato rilancio delle nostre economie”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe, riferendo in Senato in vista del prossimo Consiglio europeo. “Da parte europea dobbiamo continuare a lavorare speditamente sul piano dell’attuazione normativa del programma Next Generation EU – e spiega – tutti gli Stati membri devono agire con coerenza, lealtà nel rispetto dell’impegno politico assunto con la decisione del Consiglio europeo dello scorso 21 luglio. È obbligo innanzitutto morale, per non dimenticare le migliaia di vittime della pandemia e per offrire una prospettiva migliore alle nuove generazioni di europei. ...

