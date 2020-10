RAZERCON 2020 | ecco tutti i nuovi prodotti di Razer

Leggi su tuttotek

(Di martedì 13 ottobre 2020) 1 milione di visualizzazioni per l’evento, il CEO Min-Liang Tan ha annunciato, tante novità. VediamoliIl leader globale nel lifestyle gaming, ha reso il 10 ottobreun giorno da ricordare per la gaming community globale. I fan di tutto il mondo si sono sintonizzati sullaper assistere al keynote live del CEO diMin-Liang Tan, una sessione interattiva unica nel suo genere, con l’iconico skyline di Singapore sullo sfondo. Sono seguiti panel su, vetrine di contenuti esclusivi e omaggi di studios di videogiochi come Romero Games, Perfect World Entertainment, Paradox Interactive ...