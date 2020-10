Nina Moric denuncia Fabrizio Corona: "Usa nostro figlio come merce di scambio". E pubblica l'audio choc (Di martedì 13 ottobre 2020) "Io penso che sono arrivato quasi al limite di venire due giorni fa e prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo". Sono queste le parole che Fabrizio Corona ha detto nei confronti dell'ex moglie, Nina Moric, che ha pubblicato l'audio della telefona sul suo profilo Instagram. La modella croata gli aveva chiesto poco prima: "Perché gli hai creato tutti questi traumi a Carlos? Perché mi dici che sono una put... davanti a Carlos?". Ad accompagnare questo audio choc, anche un post nel quale Moric scrive: "Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) "Io penso che sono arrivato quasi al limite di venire due giorni fa e prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo". Sono queste le parole cheha detto nei confronti dell'ex moglie,, che hato l'della telefona sul suo profilo Instagram. La modella croata gli aveva chiesto poco prima: "Perché gli hai creato tutti questi traumi a Carlos? Perché mi dici che sono una put... davanti a Carlos?". Ad accompagnare questo, anche un post nel qualescrive: "Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più ...

