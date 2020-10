Lotito: «Non mi sono astenuto contro Cvc. Abbiamo sbagliato metodo» – VIDEO (Di martedì 13 ottobre 2020) Claudio Lotito ha parlato della nuova media company per la Serie A: le dichiarazioni del presidente della Lazio – VIDEO Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato della nuova media company per la Serie A margine dell’assemblea di Lega. «Non mi sono astenuto contro Cvc. Abbiamo sbagliato il metodo», ha dichiarato Lotito ai giornalisti presenti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Claudioha parlato della nuova media company per la Serie A: le dichiarazioni del presidente della Lazio –Claudio, presidente della Lazio, ha parlato della nuova media company per la Serie A margine dell’assemblea di Lega. «Non miCvc.il», ha dichiaratoai giornalisti presenti. Leggi su Calcionews24.com

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 ott - 'Non mi sono astenuto contro Cvc ma abbiamo sbagliato il metodo'. Cosi' il patron della Lazio, Claudio Lotito, spiegando all'uscita dell'assemblea di ...

Diritti tv, la Lega di serie A sceglie Cvc: passa la linea Dal Pino

ROMA – L’assemblea di Lega Serie A, presieduta da Paolo Dal Pino, ha scelto oggi l’offerta di Cvc, Advent e Fsi per rilevare una quota (10 per cento) della Newco dei diritti tv. A votare a favore sono ...

