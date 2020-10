Inter, calendario fitto: Covid e nazionali preoccupano Conte (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ottobre 2020 " Non sono giorni facili per Antonio Conte in vista del derby di Milano. Il tecnico lavora a mezzo servizio con una squadra dimezzata dalle nazionali e dal Covid, tra l'altro ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ottobre 2020 " Non sono giorni facili per Antonioin vista del derby di Milano. Il tecnico lavora a mezzo servizio con una squadra dimezzata dallee dal, tra l'altro ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter calendario Serie A, il calendario dell Inter Official Site WRC, 12 prove nel 2021: da Monte Carlo al Giappone. Fia pubblica calendario provvisorio, 6 giugno prova in Italia

ROMA - Sono dodici le prove che compongono il calendario provvisorio per l'edizione 2021 del Mondiale rally (Wrc), al via a Monte-Carlo a gennaio. Lo ha annunciato la Federazione ...

Milan, infortunio Rebic: il croato prova il "miracolo"

Ante Rebic non vuole saltare il Derby contro l'Inter. Il Milan resta in apprensione per le condizioni di Ante Rebic. L'attaccante croato è in fase di guarigione ma resta alle prese con la lussazione a ...

