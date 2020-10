Inseguimento folle da Roma a Grottaferrata, al volante un Casamonica (Di martedì 13 ottobre 2020) Nei giorni scorsi, Tom Cruise ha fatto sognare i suoi fan con scene mozzafiato e spericolate tra le vie della Capitale. Per chi ne sentisse già la mancanza, gli inseguimenti a Roma non mancano, ma il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) Nei giorni scorsi, Tom Cruise ha fatto sognare i suoi fan con scene mozzafiato e spericolate tra le vie della Capitale. Per chi ne sentisse già la mancanza, gli inseguimenti anon mancano, ma il ...

Enrico Casamonica, 58 anni, è stato arrestato questa notte dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. L'uomo è stato fermato al termine di un insegnamento iniziato in zona Romanina e concluso in ...

