I rider di Uber Eats erano schiavizzati: la compagnia commissariata per caporalato (Di martedì 13 ottobre 2020) L’inchiesta su Uber Italy che vede coinvolte 10 persone per caporalato tra cui la manager di Uber Gloria Bresciani è la perfetta fotografia di un momento storico, al di là poi della rilevanza giudiziaria: sistematizzare le disperazioni per poterle spolpare fino all’ultimo centesimo appoggiandosi sulle povertà e nascondendosi dietro l’algoritmo di una piattaforma è il comandamento degli sfruttatori del 2020, gli schiavi non sono più solo nei campi con le schiene spezzate ma macinano chilometri sotto il sole o sotto la pioggia per la miseria di una lavoro sottopagato a cottimo come nelle peggiori storie di secoli fa. È uno schiavismo scintillante, quello del delivery che ci porta comodamente i cibi a domicilio, che una certa narrazione è riuscito addirittura a rivenderci ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020) L’inchiesta suItaly che vede coinvolte 10 persone pertra cui la manager diGloria Bresciani è la perfetta fotografia di un momento storico, al di là poi della rilevanza giudiziaria: sistematizzare le disperazioni per poterle spolpare fino all’ultimo centesimo appoggiandosi sulle povertà e nascondendosi dietro l’algoritmo di una piattaforma è il comandamento degli sfruttatori del 2020, gli schiavi non sono più solo nei campi con le schiene spezzate ma macinano chilometri sotto il sole o sotto la pioggia per la miseria di una lavoro sottopagato a cottimo come nelle peggiori storie di secoli fa. È uno schiavismo scintillante, quello del delivery che ci porta comodamente i cibi a domicilio, che una certa narrazione è riuscito addirittura a rivenderci ...

fattoquotidiano : ‘Non dire che abbiamo fatto un sistema per disperati’. Così parlava la manager di Uber Italy indagata [LEGGI] - Corriere : Uber sapeva del caporalato tra i rider: «Creato un sistema per disperati» - Tg1Raiofficial : 'Abbiamo messo in piedi un sistema per disperati'. Così parlavano i manager di #Uber intercettati. Chiuse le indagi… - infoiteconomia : Uber sapeva del caporalato tra i rider: «Creato un sistema per disperati» - deb8479eaeef410 : RT @unoscribacchino: «#Uber sfruttava rider “disperati” a tre euro l’ora» L’accusa per 10 manager è #caporalato ai danni di richiedenti as… -