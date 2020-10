‘Gf Vip 5’, dopo il calo di venerdì scorso gli ascolti hanno ripreso quota? Ecco i dati auditel (Di martedì 13 ottobre 2020) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la nona puntata del Grande Fratello Vip 5 che ha raggiunto 3.120.000 spettatori pari al 18.7% di share, vincendo di gran lunga contro lo speciale di Rai2 su Chiara Ferragni che ha interessato 918.000 spettatori pari al 3.7% di share. L’appunto di ieri ha raggiunto un tasso d’ascolto superiore a quello della puntata andata in onda venerdì scorso che aveva raccolto davanti allo schermo 2.754.000 telespettatori per un totale del 16.5 % di share. Meglio la puntata di lunedì scorso con 3.390.000 spettatori pari al 20.6% di share. Lo scorso anno, la nona puntata del Gf Vip 4 aveva catalizzato l’attenzione di 3.282.000 spettatori pari al 19.3% di share. Un dato decisamente inferiore quello ottenuto dal Gf Vip 3 con i suoi 3.057.000 spettatori e il 16,93% ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 ottobre 2020) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la nona puntata del Grande Fratello Vip 5 che ha raggiunto 3.120.000 spettatori pari al 18.7% di share, vincendo di gran lunga contro lo speciale di Rai2 su Chiara Ferragni che ha interessato 918.000 spettatori pari al 3.7% di share. L’appunto di ieri ha raggiunto un tasso d’ascolto superiore a quello della puntata andata in onda venerdìche aveva raccolto davanti allo schermo 2.754.000 telespettatori per un totale del 16.5 % di share. Meglio la puntata di lunedìcon 3.390.000 spettatori pari al 20.6% di share. Loanno, la nona puntata del Gf Vip 4 aveva catalizzato l’attenzione di 3.282.000 spettatori pari al 19.3% di share. Un dato decisamente inferiore quello ottenuto dal Gf Vip 3 con i suoi 3.057.000 spettatori e il 16,93% ...

