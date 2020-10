“Difficile…”. Lacrime in diretta. Vladimir Luxuria non si trattiene e crolla a ‘Storie italiane’ (Di martedì 13 ottobre 2020) Una delle protagoniste di ‘Storie Italiane’ è stata Vladimir Luxuria, che si è soffermata innanzitutto sulle dichiarazioni dell’attrice Sandra Milo, che ha parlato del mantenimento dei figli grazie al suo lavoro. A proposito del rapporto tra i genitori e i propri figli, la donna si è commossa quando ha rievocato ciò che ha passato soprattutto a causa della sua identità sessuale. Nonostante le difficoltà, le situazioni più buie sono state superate ed è dunque tornato il sereno in famiglia. Dopo aver vissuto momenti negativi, poi i familiari sono stati più uniti che mai: “Dopo quel periodo siamo diventati più coesi”. Successivamente è stato mandato in onda un video riguardante proprio la diretta interessata. Dopo averlo visionato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Una delle protagoniste di ‘Storie Italiane’ è stata, che si è soffermata innanzitutto sulle dichiarazioni dell’attrice Sandra Milo, che ha parlato del mantenimento dei figli grazie al suo lavoro. A proposito del rapporto tra i genitori e i propri figli, la donna si è commossa quando ha rievocato ciò che ha passato soprattutto a causa della sua identità sessuale. Nonostante le difficoltà, le situazioni più buie sono state superate ed è dunque tornato il sereno in famiglia. Dopo aver vissuto momenti negativi, poi i familiari sono stati più uniti che mai: “Dopo quel periodo siamo diventati più coesi”. Successivamente è stato mandato in onda un video riguardante proprio lainteressata. Dopo averlo visionato ...

