Coronavirus: quasi 6mila casi in un giorno, 41 le vittime (Di martedì 13 ottobre 2020) Redazione In crescita la curva epidemica in Italia: 5.901 casi oggi (ieri 4.619), con 112.544 tamponi, quasi 30mila in più di ieri ma meno del record di 130mila raggiunto la scorsa settimana. Rimane in crescita anche il trend dei decessi, oggi 41 (ieri 39, domenica 26), cui si affianca un aumento sempre più sostenuto delle terapie … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 13 ottobre 2020) Redazione In crescita la curva epidemica in Italia: 5.901oggi (ieri 4.619), con 112.544 tamponi,30mila in più di ieri ma meno del record di 130mila raggiunto la scorsa settimana. Rimane in crescita anche il trend dei decessi, oggi 41 (ieri 39, domenica 26), cui si affianca un aumento sempre più sostenuto delle terapie … Impronta Unika.

