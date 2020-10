Comunali 2021 | in ambienti di governo si ipotizza slittamento a settembre causa covid

Leggi su anteprima24

Napoli – Si fa strada indila prospettiva di un rinvio adelle elezioni amministrative, previste nella primavera del, che vedranno andare al voto, tra le varie città, anche Napoli, Roma, Milano, Torino e Bologna. A quanto apprende anteprima24.it da fonti di primo piano, la preoccupazione per il trend in crescita di contagi da coronavirus sta già facendore unodelle, così come accaduto per le regionali del 2020. Le proiezioni sui flussi dei positivi in Italia, infatti, non lasciano presagire nulla di buono.