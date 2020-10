Calciomercato – L’agente di Malinovskyi rivela un interessamento del Napoli (Di martedì 13 ottobre 2020) Ruslan Malinovskyi è stato seguito anche dal Napoli in questa sessione di Calciomercato Ruslan Malinovskyi, mezzala ucraina dalla spiccata capacità realizzativa , è stato una … L'articolo Calciomercato – L’agente di Malinovskyi rivela un interessamento del Napoli proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 13 ottobre 2020) Ruslanè stato seguito anche dalin questa sessione diRuslan, mezzala ucraina dalla spiccata capacità realizzativa , è stato una … L'articolo– L’agente diundelproviene da ForzAzzurri.net.

MarcoBovicelli : #Inter, arrivato in sede l’agente di #Asamoah: in arrivo la risoluzione del ghanese dopo due anni in nerazzurro #skysport #calciomercato - GraziaMarocco : RT @la_rossonera: Secondo #TodoFichajes, il #Milan ha già mantenuto i primi contatti con l'agente di #Kessié per rinnovare il suo contratto… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ???? #Inter, ?? parla l’agente di #LautaroMartinez “Irrispettoso parlare di #Barcellona” ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciome… - herbertharriola : RT @la_rossonera: Secondo #TodoFichajes, il #Milan ha già mantenuto i primi contatti con l'agente di #Kessié per rinnovare il suo contratto… - sportal_it : Lautaro, l'agente: 'Irrispettoso parlare del Barça' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato L’agente Calciomercato, i trasferimenti più cari di sempre di portieri italiani. CLASSIFICA Sky Sport