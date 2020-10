Belluno, primario in corsia con i sintomi del coronavirus: indagato per epidemia colposa aggravata (Di martedì 13 ottobre 2020) primario in corsia con i sintomi del coronavirus. Il medico è stato indagato per epidemia colposa aggravata. Belluno – A Belluno è stata aperta un’indagine per epidemia colposa aggravata nei confronti di un primario dell’ospedale di Belluno, presentatosi in corsia con i sintomi del coronavirus. L’episodio, come riportato da Il Fatto Quotidiano, risale al periodo più duro della pandemia. Sul registro degli indagati sono stati iscritti anche quattro medici che avrebbero cercato di nascondere la vicenda. L’accusa contestata per i ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 ottobre 2020)incon idel. Il medico è statoper– Aè stata aperta un’indagine pernei confronti di undell’ospedale di, presentatosi incon idel. L’episodio, come riportato da Il Fatto Quotidiano, risale al periodo più duro della pandemia. Sul registro degli indagati sono stati iscritti anche quattro medici che avrebbero cercato di nascondere la vicenda. L’accusa contestata per i ...

