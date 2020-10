Anche l’Olanda scopre il lockdown | chiudono bar e ristoranti

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 13 ottobre 2020) Per la prima volta dall’inizio della pandemia,i Paesi Bassi iniziano ad avere paure e timori per l’evoluzione del Coronavirus. Nel corso della prima grande ondata europea, infatti, Amsterdam e dintorni avevano visto l’emergenza da lontano, con un numero di contagi molto bassi rispetto alle Nazioni vicine. Ora però, vista l’impennata della curva epidemiologica, si inizia a parlare diin Olanda. E il primo passo, come annunciato dal premier Mark Rutte, ci sarà domani (mercoledì 14 ottobre) con la chiusura completa di bar e. LEGGI> In Gran Bretagna ci sono più ricoveri adesso che durante ilIl premier olandese lo ha annunciato nel corso della conferenza stampa in cui ha parlato dei numeri del Coronavirus ...