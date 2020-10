Uomini e Donne, le Valli di nuovo travolte dalle accuse: Ludovica sbotta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Le sorelle Valli di nuovo travolte dalle polemiche. Pare che la gente debba per forza trovare qualcosa che non va nel rapporto tra Beatrice e Ludovica e ogni occasione è buona per lanciare accuse. Stavolta il motivo scatenante delle nuove polemiche è stato il battesimo della piccola Azzurra, figlia di Beatrice e Marco Fantini. La … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Le sorelledipolemiche. Pare che la gente debba per forza trovare qualcosa che non va nel rapporto tra Beatrice ee ogni occasione è buona per lanciare. Stavolta il motivo scatenante delle nuove polemiche è stato il battesimo della piccola Azzurra, figlia di Beatrice e Marco Fantini. La … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

vladiluxuria : “Le donne trans sono donne, gli uomini trans sono uomini” questo il manifesto per il diritto #transgender al rispet… - repubblica : Da gennaio ad agosto di quest’anno, 830 donne e uomini hanno perso la vita uccisi dal lavoro. Uno ogni 8 ore. Abbia… - MichelaMarzano : Hai ragione @vladiluxuria io ci sono: le donne trans sono donne, gli uomini trans sono uomini. Ci sono sempre ?? - singtomehar : RT @eliscrivecose: Comunque Can parla l’italiano meglio di quelli di uomini e donne - Abella32405841 : @CliffBurton6528 Gli uomini, le donne, i bambini e gli animali mentiranno sempre. Ma i numeri, i numeri non mentir… -