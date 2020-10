Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 12 al 16 ottobre 2020: Filippo scopre che Serena aspetta un figlio da Leonardo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda dal 12 al 16 ottobre 2020. Leggi su comingsoon (Di lunedì 12 ottobre 2020) Vediamo insieme lee le Trame di Unalper le le Puntate della Soap, in onda dal 12 al 16

Deltacetum : RT @Kellakiara: Madonna oggi faccio la pazza se leggo ancora ANTICIPAZIONI DEL DPCM NON È UN POSTO AL SOLE, CAZZO - Tatmattat : RT @Kellakiara: Madonna oggi faccio la pazza se leggo ancora ANTICIPAZIONI DEL DPCM NON È UN POSTO AL SOLE, CAZZO - Frank6893 : RT @Kellakiara: Madonna oggi faccio la pazza se leggo ancora ANTICIPAZIONI DEL DPCM NON È UN POSTO AL SOLE, CAZZO - misSchianto : RT @Kellakiara: Madonna oggi faccio la pazza se leggo ancora ANTICIPAZIONI DEL DPCM NON È UN POSTO AL SOLE, CAZZO - The_Big_Deh : @FartFromAmerika @Kapparar1 Ci ho vissuto avendo lavoro a mezz'ora da casa, che a Roma è grasso che cola. Due sole… -