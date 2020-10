Sanremo 2021, le novità della 71esima edizione: regolamento e date (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il regolamento di Sanremo 2021 è stato reso noto ed è tempo di scoprire tutte le novità. Amadeus è a lavoro per la 71esima edizione del festival, la seconda per lui da direttore artistico, e ha intenzione di cambiare qualcosina. Innanzitutto c’è la conferma che Sanremo 2021 andrà in onda a marzo: le date sono … L'articolo Sanremo 2021, le novità della 71esima edizione: regolamento e date proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ildiè stato reso noto ed è tempo di scoprire tutte le novità. Amadeus è a lavoro per ladel festival, la seconda per lui da direttore artistico, e ha intenzione di cambiare qualcosina. Innanzitutto c’è la conferma cheandrà in onda a marzo: lesono … L'articolo, le novitàproviene da Gossip e Tv.

Raiofficialnews : ??#Sanremo2021: online il regolamento ? - SanremoRai : È online il regolamento di #Sanremo2021 Tra le novità: la serata del giovedì dedicata alla 'Canzone d'autore', il r… - IlContiAndrea : Qualche novità per #Sanremo2021 (al via dal 2 marzo 2021) dal Televoto all'eliminazione dei #Giovani. Ecco tutte le… - Sanremo_2021 : RT @VEVO_IT: #CarlBrave chiama e dall'altra parte della cornetta c'è @Elodiedipa ??? Non perdetevi il nuovo video di #ParliParli ?? ?? https:… - topitalianews24 : ??#Sanremo2021: online il regolamento ? -