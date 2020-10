Obbligo mascherina all’aperto, il Ministero della Salute fa chiarezza una volta per tutte: “La differenza sta nell’attività svolta” (Di lunedì 12 ottobre 2020) La mascherina non serve per attività sportiva, come correre o andare in bicicletta, mentre è necessario utilizzarla per attività motorie, come la camminata all’aperto: lo ha confermato l’ufficio stampa del Ministero della Salute, a margine della presentazione dei dati Estate tranquilla 2020. A fare la differenza nel caso dell’Obbligo di mascherina all’aperto è il tipo di attività svolta: se è motoria, come ad esempio nel caso della camminata, va indossata sempre; se invece è sportiva, come nel caso della corsa o della bicicletta, no.L'articolo Obbligo mascherina ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lanon serve per attività sportiva, come correre o andare in bicicletta, mentre è necessario utilizzarla per attività motorie, come la camminata all’aperto: lo ha confermato l’ufficio stampa del, a marginepresentazione dei dati Estate tranquilla 2020. A fare lanel caso dell’diall’aperto è il tipo di attività s: se è motoria, come ad esempio nel casocamminata, va indossata sempre; se invece è sportiva, come nel casocorsa obicicletta, no.L'articolo...

