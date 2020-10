Morta Margaret Nolan, la bond girl tutta d'oro di 'Missione Goldfinger' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Modella, attrice e poi anche artista visuale. Margaret Nolan , la donna ricoperta d'oro nell'iconica sequenza dei titoli del film " Agente 007 - Missione Goldfinger " del 1964, è Morta all'età di 76 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Modella, attrice e poi anche artista visuale., la donna ricoperta d'oro nell'iconica sequenza dei titoli del film " Agente 007 -" del 1964, èall'età di 76 ...

Margaret Nolan, la donna ricoperta d'oro nell'iconica sequenza dei titoli del film "Agente 007 - Missione Goldfinger" del 1964, è morta all'età di 76 anni. Era lei infatti, e non Shirley Eaton, la ...

Margaret Nolan, la Bondgirl dipinta d'oro nella sequenza dei titoli del film Agente 007 - Missione Goldfinger del 1964, è morta all'età di 76 anni. Il regista Edgar Wright, che ha lavorato con l'attri ...

